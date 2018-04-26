Disney и Lucasfilm работают над анимационным сериалом Star Wars Resistance 

Компания Disney заказала мультсериал Star Wars Resistance в стиле японской анимации. Премьера состоится осенью 2018 года в США на канале Disney XD, а после — во всём мире. Сюжет развернётся до событий «Пробуждения силы».
Главным героем станет молодой пилот Казудо Зионо. Его завербовали Повстанцы, чтобы шпионить за набирающим силу Первым Орденом. Помимо новых персонажей в сериале появятся и знакомые поклонникам «Звёздных войн» герои: BB-8, По Дэмерон и Капитан Фазма. Их озвучат те же актёры, что сыграли персонажей в фильме.
За производство спин-оффа отвечает ветеран Lucasfilm Animation Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов» и «Повстанцами». Продюсированием «Сопротивления» займутся Афина Портилло и Джастин Ридж, которые работали над предыдущими анимационными проектами во франшизе, а также сценарист сериала Teenage Mutant Ninja Turtles Брэндон Ауман.