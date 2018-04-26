Disney выпустит сериал по «Звёздным войнам» в стиле аниме

Он расскажет о событиях до «Пробуждения силы».

Собственный канал Disney заказал съёмки мультипликационного сериала Star Wars Resistance («Сопротивление»), вдохновлённого японской анимацией. Его также покажут на Disney XD (канал, транслирующий передачи для детей) и по всему миру после премьеры, которая запланирована на осень.

Сюжет расскажет о молодом пилоте Казудо Зионо (Kazudo Xiono), нанятого Повстанцами, чтобы шпионить за набирающим силу Первым Орденом во главе с Верховным лидером Сноуком. Точный временной период пока неизвестен, но события будут происходить до «Пробуждения силы».

Создателем сериала стал ветеран Lucasfilm Animation Дэйв Филони, ответственный за прошлые анимационные проекты по франшизе — «Войны клонов» и «Повстанцы». По его словам, идея возникла у него из-за увлечения авиацией времён Второй мировой войны. Именно тот период вдохновил Филони на «Сопротивление».

Продюсировать сериал будут Афина Портилло и Джастин Ридж , тоже работавшие над «Войнами клонов» и «Повстанцами», а также сценарист и исполнительный продюсер «Черепашек-ниндзя», выходивших с 2013 по 2017 год, Брендан Оман.

Точная дата премьеры пока неизвестна.

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