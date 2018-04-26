Disney выпустит сериал по «Звёздным войнам» в стиле аниме 

Он расскажет о событиях до «Пробуждения силы».
Собственный канал Disney заказал съёмки мультипликационного сериала Star Wars Resistance («Сопротивление»), вдохновлённого японской анимацией. Его также покажут на Disney XD (канал, транслирующий передачи для детей) и по всему миру после премьеры, которая запланирована на осень.
Сюжет расскажет о молодом пилоте Казудо Зионо (Kazudo Xiono), нанятого Повстанцами, чтобы шпионить за набирающим силу Первым Орденом во главе с Верховным лидером Сноуком. Точный временной период пока неизвестен, но события будут происходить до «Пробуждения силы».
Помимо новых персонажей в сериале появятся и знакомые зрителям герои, например, BB-8, а также По Дэмерон и Капитан Фазма, которых озвучат Оскар Айзек и Гвендолин Кристи, сыгравшие их в фильмах. Кроме них над озвучкой будут работать Бобби Мойнахан («Университет Монстров»), Дональд Фэйсон («Клиника») и Скотт Лоуренс («Аватар», «Легион»), подаривший свой голос Дарту Вейдеру в различных играх по «Звёздным войнам».
Создателем сериала стал ветеран Lucasfilm Animation Дэйв Филони, ответственный за прошлые анимационные проекты по франшизе — «Войны клонов» и «Повстанцы». По его словам, идея возникла у него из-за увлечения авиацией времён Второй мировой войны. Именно тот период вдохновил Филони на «Сопротивление».
Продюсировать сериал будут Афина Портилло и Джастин Ридж, тоже работавшие над «Войнами клонов» и «Повстанцами», а также сценарист и исполнительный продюсер «Черепашек-ниндзя», выходивших с 2013 по 2017 год, Брендан Оман.
Точная дата премьеры пока неизвестна.
#сериалы #звёздныевойны #аниме