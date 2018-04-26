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Звезда «Лунного света» Жанель Моне призналась в нетрадиционной ориентации
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Звезда «Лунного света» Жанель Моне призналась в нетрадиционной ориентации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актриса и певица Жанель Моне рассказала о своей сексуальной ориентации, пишет журнал NME.
Моне называет себя пансексуалкой и готова к отношениям с человеком любого гендера. «Будучи чернокожей женщиной нетрадиционной ориентации в Америке, состоявшей в отношениях с мужчинами и женщинами — считаю себя чертовски свободной девчонкой», — цитирует актрису издание.
"Я открыта к исследованию себя", — сказала Моне. Вместе с тем она отказалась комментировать слухи о том, что встречается со звездой «Мира Дикого запада» Тессой Томпсон.
Жанель Моне — многократная номинантка на премию «Грэмми». Снималась в фильмах «Лунный свет» и «Скрытые фигуры».
Ранее стало известно, что сценаристка и режиссер Ава Дюверней получит почетную премию «За мастерство в медиа» GLAAD Media Awards на церемонии в Нью-Йорке.
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