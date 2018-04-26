Beat Film Festival анонсировал спортивную программу и спецпоказы

В спортивную программу фестиваля в этом году вошли три фильма. Главным событием секции станет премьера картины «Наперегонки со временем» (Time Trial) режиссёра Финлая Претселла. Фильм расскажет о британском велосипедисте Дэвиде Милларе, который в последний раз в своей карьере принимает участие в веломногодневке «Тур де Франс». Зрители увидят гонку практически от первого лица — режиссёр закрепил камеру на шлеме спортсмена, благодаря чему получилась одна из самых захватывающих и инновационных документалок прошлого года. После показа картину обсудят несколько экспертов, среди которых — победитель групповой гонки на чемпионате России — 2011 Павел Брутт . Фото: Beat Film Festival В спортивной программе Beat Film Festival — история про путешествие на высочайшую вершину мира «Горы» (Mountain) Дженнифер Пидом и альманах про российский футбол, снятый сразу пятью режиссёрами — Тимом Келли, Сашей Кулак, Ростиславом Смирнягиным , Филиппом Задорожным и Таиром Полад-заде. Его авторы отправляются в путешествие по России в поисках настоящего футбольного духа. Среди героев альманаха — фанаты кроссовок и граффити, создающие в Москве филиал английской премьер-лиги, команда девчонок с Кавказа и воспитанник детдома из Владивостока, который живёт футболом и мечтает попасть в профессиональный клуб. Фото: Beat Film Festival Ещё одну программу, посвящённую будущему маркетинга, которое уже наступило, команда фестиваля подготовила совместно со студией Stereotactic — будут представлены фильм Кристоффера Боргли «ДРИБ» (DRIB) о скандальной рекламной кампании одного энергетика и «Социальные животные» (Social Animals) Джонатана Грина , рассказывающий о камероцентричной молодёжной культуре, в которой всё строится вокруг аккаунтов в «Инстаграме».

Кроме этого, на Beat Film Festival пройдут три специальных показа — картины «Шоу Рейгана» (The Reagan Show) Сьерры Петтенджилл и Пачо Велеса о правлении 40-го президента США, документального кино «100 лет дизайна» и фильма «Критик», главным героем которого стал Артемий Троицкий

Узнать больше о фестивале, объявленных раньше фильмах и приобрести билеты на показы можно на сайте beatfilmfestival.ru. Статьи по теме 12 документальных фильмов, которые заставят вас задуматься о своём здоровье и образе жизни 7 лучших сериалов о спорте 10 фильмов про бокс, которые вы захотите посмотреть на этих выходных «Рокки» и еще 5 фильмов о спорте, получившие «Оскар»

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