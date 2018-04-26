Мне надо куда-то лететь

Комедия «Соседи» выходит на канале «Россия 1». В одной из главных ролей снялась Елена Валюшкина . актриса рассказала «Вечерке» о своей работе в новом фильме.

Если и есть у человечества вечные темы для обсуждения, то одна из них, без сомнения, соседи. Те самые люди, которые все делают не так, у которых постоянно идет ремонт, лают собаки и вопят кошки.

— Елена, «Соседи» — это комедия. У нас любят рассуждать, что мы не можем дотянуться, допрыгнуть до уровня советских комедий…

— Ни до кого не надо допрыгивать, это не олимпийские игры. Да и до фильмов тех мы никогда не допрыгнем. В них был особенный юмор, наивность, трогательность. Но время уже другое. Фильмы, в которых я снялась: и «Горько!», и «Горько!-2», и «Последний богатырь», и «Я худею», и «Бабушка легкого поведения» — это все комедии, и они разные. Это безумно трудный жанр. Надо удержаться на определенной планке, и все равно всем понравиться невозможно. Каждый сам выбирает, над чем смеяться…

— Вам как актрисе какой жанр интереснее?

— Я люблю сниматься. А вот в каком жанре, мне не важно. Сценарий «Соседей» очень смешной. Я для себя режиссера Володю Виноградова просто открыла. Он удивительно тонко чувствует юмор. Это сочетание — сценарий, актеры, режиссер, оператор — превратило фильм в прекрасную комедию. Это будет народный хит, надеюсь.

–Что для вас эталон комедии?

— Это «Афоня» — комедия на все времена.

— Фильм «Соседи» и про человеческую зависть. Как вы относитесь к этому чувству?

— Все завидуют. И я завидую, хотя стараюсь, конечно, в себе это подавлять. Иногда чувство зависти может привести человека умного к каким-то свершениям. Но в основном это никчемное чувство.

— Вы долго служили в театре, отказываясь от работы в кино. Сейчас вы много снимаетесь, театр от этого не страдает?

— Да, я играла, играла и не могла наиграться. Для меня это было нереальное удовольствие, потому что Театр имени Моссовета — легендарный театр. И партнеры у меня были великие: Плятт, Марков, Тараторкин, Жженов, Бортников, Терехова, Остроумова… Но жизнь идет, у меня двое детей, и сейчас для меня театр не столько количество, сколько качество. Вот у меня есть спектакль по Островскому «Не все коту масленица». Мы с ним наполучали миллион призов, премий, его с восторгом смотрят. Только что мы сыграли премьеру с Сергеем Юрьевичем Юрским «Ресепшен». И пока мне двух этих спектаклей хватает, потому что у меня еще есть антреприза. Это комедия-кабаре «Миллион биткойнов для любимой», где мы с Олегом Акуличем играем. И еще один спектакль, хулиганский, — «Дон Джованни», там Саша Самойленко, Гоша Куценко и я. И в кино много предложений, вот будем скоро снимать продолжение «Последнего богатыря» и вторую «Бабушку легкого поведения». И на «Кинотавре» будет фильм-закрытие «Ночная смена», который мы сняли с Марюсом Вайсбергом. Там Паша Деревянко, Володя Яглыч… В общем, работа кипит.

— Дочка и сын смотрят фильмы с вашим участием, хвалят, критикуют?

— У них скорее так: работает мама актрисой, и пусть работает… Они не таскались со мной на съемки, на репетиции. Они занимались своими делами — учились, ходили на занятия с няней, не было у них пустого времяпровождения. Вася учится в МАРХИ на третьем курсе. Маша, как и брат, хорошо рисует…

— Это им от папы или от мамы передалось?

— Ну, папа у нас архитектор по первому образованию ( Александр Яцко — актер, режиссер. — «ВМ»). И мама художественную школу окончила. У мамы вообще руки из того места растут, откуда надо. (Смеется.) Я могу практически все.

— И три иностранных языка знаете…

— Это большое преувеличение. Говорю на английском, испанском, понимаю французский. На бытовом уровне могу объясниться. С испанским была такая история. Мы дружили с Teatre Romea из Барселоны. Я была там со спектаклями «Братья Карамазовы» и «Фрекен Жюли». Испанцы хотели, чтобы я сыграла в их театре, я за год выучила язык. Но не получилось у нас ничего: зависть разрушила эту историю. Жаль, было бы грандиозно: русская актриса играет в Испании на испанском языке.

— Ваш отец — военный. Родители не сопротивлялись, когда вы решили стать актрисой?

— У меня папа-то военный, но жила я с бабушкой и дедушкой. А бабушка всю жизнь была в художественной самодеятельности. Она поступала к Алексею Дикому (советский актер, театральный режиссер, 1889–1955. — «ВМ») в Малый театр. Он ее взял, но мачеха не отпустила. Я думаю, что все бабушкино и проснулось во мне.

— Что такое идеальный отдых в вашем представлении?

— Если я раз в два месяца не сяду в самолет, то это смерть моя. Я зависима от путешествий, это мой наркотик. Мне надо куда-то лететь. Все деньги спускаю на путешествия. Моя давнишняя мечта в Мачу-Пикчу добраться, побывать на леднике Перито-Морено в Аргентине, в ЮАР полететь… Проехать по Африке в открытом поезде. Ой, господи, столько всего неизведанного!

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