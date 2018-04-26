Почему все пойдут смотреть «Правду или действие», которое того не стоит

Сегодня на экраны вышел новый фильм ужасов студии BloomHouse «Правда или действие».

Playboy рассказывает, чем хоррор хуже «Пункта назначения» и почему он все равно будет очень популярным.

О чем фильм?

Об игре и вселившемся в нее демоне. Выпускницу колледжа Оливию друзья подбивают отправиться на каникулы в Мексику. Там начинается настоящий отрыв — клубы, алкоголь и секс.

В финальный вечер Оливия становится жертвой чар симпатичного парня Картера. Тот заманивает ее с друзьями в старую церковь и предлагает сыграть в «Правду или действие».

Через пару часов план Картера раскрывается, а сам бородатый красавчик исчезает. Но понять, что случилось, удастся немного позже, когда игра, а точнее вселившийся в нее злой демон (не переживайте — спойлер незначительный) даст о себе знать вновь.

Причем здесь «Пункт назначения»?

С первых мгновений «Правда или действие» напоминает уже упомянутую знаменитую франшизу. Опять молодежь, неизбежные убийства и довольно жуткий (для единиц — неожиданный) финал. Актерская составляющая абсолютно идентична.

В «Пункте» звезда сериала «Страсти» Мэри Элизабет Уинстед (3 часть) и Эли Лартер из «Журнала мод» (1 часть). Здесь — «милая обманщица» Люси Хейл и «оборотень» Тайлер Пози . Отличает новый хоррор только якобы модная составляющая — SnapChat.

Когда игра задает главный вопрос «правда или действие», у всех окружающих на лицах появляется ужасная улыбка. Как замечает героиня, «будто фильтр из снэпчата по ним проехался».

Почему ничего не получилось?

Под крылом Джейсона Блума родились и самобытный автор фаворита прошлого «Оскара» под названием «Прочь» Джордан Пил , и Кристофер Бо Лондон, создатель молодежного «Дня Сурка» — «Счастливого дня смерти». На пике популярности продюсер берет еще одного протеже — режиссера сиквела комикса «Пипец» Джеффа Уодлоу . К сожалению, Уодлоу тенденцию не подтверждает.

«Пункт назначения» эпохи снэпчата получился скучным, прямолинейным и, в связи с этим, достаточно предсказуемым. Может быть лет 20 назад и сработало бы, но сегодня даже для неискушенного зрителя, в активе которого имеется хотя бы одна хоррор-франшиза, «Правда или действие» окажется фильмом проходным. К тому же, в нем нет ни одного запоминающегося скримера. То есть страшно не будет.

Станет ли популярным?

Да. Несмотря на все свои минусы, жанр для молодого зрителя благодатный — иди не хочу. Ведь, в основном, для такой аудитории важно не качество ленты, а возможность повеселиться с друзьями и посопереживать погибающим студентам. А этим «Правда или действие» обеспечивает получше многих других.