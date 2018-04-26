Сами Насери вручил приз за лучший короткометражный фильм ММКФ 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Звезда фильма «Такси», французский актер Сами Насери, ставший председателем жюри короткометражного кино на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), вручил в четверг приз лучшей короткометражке киносмотра. Церемония награждения победителей проходит в столичном Театре мюзикла, передает корреспондент ТАСС.
"Дамы и господа, добрый вечер", — по-русски сказал актер и продолжил свою речь по-французски, отметив, что один фильм-победитель было выбрать очень сложно. В итоге победила картина «Конфетка» производства Палестины и Ливана.
Также Насери выделил канадский, иранский и российский фильмы, участвующие в конкурсной программе короткометражек.
В конкурсе документального кино лучшим стал фильм «Чистильщики» из Германии про людей, которые занимаются контролем за интернетом. «Я хочу сказать всем в зале, что мы должны бороться против цензуры, за свободу», — сказал один из режиссеров ленты Мориц Ризевик.
ММКФ-2018 проходил в Москве 19-26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основной конкурс отобраны 16 кинолент.