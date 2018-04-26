Сами Насери вручил приз за лучший короткометражный фильм ММКФ

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Звезда фильма «Такси», французский актер Сами Насери, ставший председателем жюри короткометражного кино на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), вручил в четверг приз лучшей короткометражке киносмотра. Церемония награждения победителей проходит в столичном Театре мюзикла, передает корреспондент ТАСС.

"Дамы и господа, добрый вечер", — по-русски сказал актер и продолжил свою речь по-французски, отметив, что один фильм-победитель было выбрать очень сложно. В итоге победила картина «Конфетка» производства Палестины и Ливана.

Также Насери выделил канадский, иранский и российский фильмы, участвующие в конкурсной программе короткометражек.

В конкурсе документального кино лучшим стал фильм «Чистильщики» из Германии про людей, которые занимаются контролем за интернетом. «Я хочу сказать всем в зале, что мы должны бороться против цензуры, за свободу», — сказал один из режиссеров ленты Мориц Ризевик.