Приз за лучшую режиссуру на ММКФ получил Александр Котт

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Приз «Серебряный Георгий» 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую режиссерскую работу получил Александр Котт за фильм «Спитак», передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей проходит в театре «Россия».

Котт получил приз из рук Анны Меликян . Она вспомнила, что познакомилась с режиссёром на ММКФ двадцать лет назад.

"Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто делал это кино. Это совместное производство России и Армении", — сказал Котт.

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.