Приз за лучшую режиссуру на ММКФ получил Александр Котт 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Приз «Серебряный Георгий» 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую режиссерскую работу получил Александр Котт за фильм «Спитак», передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей проходит в театре «Россия».
Котт получил приз из рук Анны Меликян. Она вспомнила, что познакомилась с режиссёром на ММКФ двадцать лет назад.
"Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто делал это кино. Это совместное производство России и Армении", — сказал Котт.
ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.