Картина «Чистильщики» об интернет-цензуре победила в программе документальных фильмов на ММКФ

Церемония награждения проходит в кинотеатре «Россия» в четверг, 26 апреля.

Победившая картина повествует о цензуре в интернете, удалении «нежелательного» контента из интернет. Ее герои — люди из разных стран, на чью жизнь цензура в интернете сильно влияет.

По словам председателя жюри документального кино, победитель был выбран в жарких спорах.

Лучшим короткометражным фильмом 40-го ММКФ стала палестино-ливанская картина «Конфетка» Ракана Маяси. Подробные материалы о победителях двух программ выйдут на портале Ревизор.ru 27 апреля.