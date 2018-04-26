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Картина «Чистильщики» об интернет-цензуре победила в программе документальных фильмов на ММКФ
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Картина «Чистильщики» об интернет-цензуре победила в программе документальных фильмов на ММКФ 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Церемония награждения проходит в кинотеатре «Россия» в четверг, 26 апреля.
Победившая картина повествует о цензуре в интернете, удалении «нежелательного» контента из интернет. Ее герои — люди из разных стран, на чью жизнь цензура в интернете сильно влияет.
По словам председателя жюри документального кино, победитель был выбран в жарких спорах.
Лучшим короткометражным фильмом 40-го ММКФ стала палестино-ливанская картина «Конфетка» Ракана Маяси. Подробные материалы о победителях двух программ выйдут на портале Ревизор.ru 27 апреля.
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