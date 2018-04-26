Приз ММКФ за лучшую мужскую роль получил новозеландский актер Киран Чернок 

Он сыграл в фильме «Заблудшие». Картина рассказывает о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники. Церемония награждения победителей подходит сегодня вечером в театре «Россия», пишет РИА Новости. Настасья Кински получила почетную премию имени Станиславского «Верю». В этом году актриса входила в состав жюри. Юбилейный, сороковой Московский международный кинофестиваль проходит при поддержке Авторадио. В основном конкурсе участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.