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Приз ММКФ за лучшую мужскую роль получил новозеландский актер Киран Чернок
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Приз ММКФ за лучшую мужскую роль получил новозеландский актер Киран Чернок 

Авторадио 17 минут назад
Фото: MosDay.ru
Он сыграл в фильме «Заблудшие». Картина рассказывает о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники. Церемония награждения победителей подходит сегодня вечером в театре «Россия», пишет РИА Новости. Настасья Кински получила почетную премию имени Станиславского «Верю». В этом году актриса входила в состав жюри. Юбилейный, сороковой Московский международный кинофестиваль проходит при поддержке Авторадио. В основном конкурсе участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.
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