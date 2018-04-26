СМИ назвали ответственного за трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая

Ответственность за трагедию в Одессе в 2014 году, где при пожаре в Доме профсоюзов погибо около 50 человек, лежит на спикере Верховной рады Украины Андрее Парубие. Такую версию представил израильский телеканал ILand, показав полную версию документального фильма «Площадь разбитых надежд».

В расширенной версии фильма Баджалидзе утверждает, что якобы по договоренности с Парубием он вошел в группу наемников, которые устраивали побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных регионах Украины. Накануне событий 2 мая в Одессу привезли автобусами несколько сотен националистически настроенных активистов. В их багаже были емкости с бензином, а также палки и цепи. Перед ними стояла задача разгромить лагерь Антимайдана на Куликовом поле.

В том, что Баджалидзе лично участвовал в событиях в Одессе, подтверждают кадры фильма, на которых его видно внутри сгоревшего Дома профсоюзов вместе с другими националистами.

Герои фильма вновь заявили, что причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах на Майдане — гибель при загадочных обстоятельствах шести коллег, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 года. Своими признаниями они надеются обезопасить себя.