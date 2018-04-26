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Картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова победила на 40-м ММКФ
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Картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова победила на 40-м ММКФ 

Ревизор.ru 1 час назад
«Серебряный святой Георгий» за режиссуру получил Александр Котт за фильм «Спитак», картина «Ню» режиссера и актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ получила спецприз жюри. Новость дополняется.
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