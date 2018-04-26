«Семейка Марвел»: пародия актёров из «Войны бесконечности» на песню из американского ситкома семидесятых 

«Гений-плейбой», «симпатичный Старлорд, величайший на свете» и их друзья.
Часть актёрского состава третьих «Мстителей» побывала на вечернем «Шоу Джимми Фэллона», где они записали пародийную версию песни из ситкома «Семейка Брэйди», популярного в США в 70-е.
Оригинал песни из первого сезона «Семейки Брэйди»
Вместо двух одиноких родителей, героев ситкома, в «Семейке Марвел» сходятся Тони Старк и Старлорд со своими друзьями, которые по очереди представляются. Лишь Чедвик Боузман, исполнитель роли Чёрной патеры, просто поёт: «Ваканда навсегда!»
В финале песню прерывает Локи (Том Хиддлстон), обращающийся к Тору (Крис Хемсворт) со словами: «Привет, брат!»
«Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая.
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