«Семейка Марвел»: пародия актёров из «Войны бесконечности» на песню из американского ситкома семидесятых

«Гений-плейбой», «симпатичный Старлорд, величайший на свете» и их друзья.

Часть актёрского состава третьих «Мстителей» побывала на вечернем «Шоу Джимми Фэллона», где они записали пародийную версию песни из ситкома «Семейка Брэйди», популярного в США в 70-е.

Оригинал песни из первого сезона «Семейки Брэйди»

Вместо двух одиноких родителей, героев ситкома, в «Семейке Марвел» сходятся Тони Старк и Старлорд со своими друзьями, которые по очереди представляются. Лишь Чедвик Боузман , исполнитель роли Чёрной патеры, просто поёт: «Ваканда навсегда!»

«Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая.

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