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Сирша Ронан в шикарном наряде пришла на кинопремьеру
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Сирша Ронан в шикарном наряде пришла на кинопремьеру 

Журнал ОК! 58 минут назад
24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан блеснула на CinemaCon-2018, который проходит сейчас в Лас-Вегасе. На мероприятии показали первые кадры фильма «Мария — королева Шотландии», где Сирша Ронан и Марго Робби исполняют главные роли. Сирша играет Марию Стюарт, а Марго — ее сестру королеву Елизавету I.
На презентации киноленты внимание общественности привлек наряд Ронан: она сразу завоевала внимание всех фотографов. Актриса надела яркий джемпер с вышитыми объемными цветами и брюки-клёш, скрывающие обувь. В таких брюках любые ноги кажутся бесконечными.
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова.
«Мария — королева Шотландии» расскажет историю Марии Стюарт. Ее короновали в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. После этого она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола.
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