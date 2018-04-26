Сирша Ронан в шикарном наряде пришла на кинопремьеру

24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан блеснула на CinemaCon-2018, который проходит сейчас в Лас-Вегасе. На мероприятии показали первые кадры фильма «Мария — королева Шотландии», где Сирша Ронан и Марго Робби исполняют главные роли. Сирша играет Марию Стюарт, а Марго — ее сестру королеву Елизавету I.

На презентации киноленты внимание общественности привлек наряд Ронан: она сразу завоевала внимание всех фотографов. Актриса надела яркий джемпер с вышитыми объемными цветами и брюки-клёш, скрывающие обувь. В таких брюках любые ноги кажутся бесконечными.

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова.

«Мария — королева Шотландии» расскажет историю Марии Стюарт. Ее короновали в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. После этого она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола.