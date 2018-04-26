Фильм «Царь‐птица» получил Гран‐при ММКФ 

Главная награда 40‐го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вручена российской картине Эдуарда Новикова «Царь‐птица», сообщило РИА «Новости» с церемонии награждения победителей в театре «Россия».
За призы фестиваля, стартовавшего 19 апреля, боролись 16 фильмов из России, Италии, Канады, Турции, Франции и других стран, пишет агентство.
Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире. В 1935 году жюри первого фестиваля, председателем которого был режиссер Сергей Эйзенштейн, вручила главный приз знаменитой киноленте братьев Васильевых «Чапаев», которая открывала показ. Регулярно ММКФ проводится с 1959 года.
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в середине апреля была названа лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток‐Запад. Золотая арка».