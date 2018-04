В Австралии на детском сеансе вместо «Кролика Питера» показали отрывок хоррора «Реинкарнация» с горящими людьми и пожирающими детей муравьями

Многообещающий хоррор «Реинкарнация» с горящими людьми, травмированными детскими головами, расчлененными голубями, улыбками на похоронах, детским набором шамана и плотоядными муравьями обеспечил себе еще большую рекламу, когда в австралийском городе Перт на детском киносеансе вместо анимационного «Кролика Питера» показали отрывок из этого фильма с горящими в кадре людьми.

Новость о том, что из зала дети с родителями выбегали в ужасе и с криками мгновенно разошлась по англоязычным СМИ, привлекая еще больше внимания к картине, которую критики уже сравнили по силе эмоций с культовой работой Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола».

В кинотеатр Event Cinemas родители пришли с малолетними детьми, чтобы насладиться веселыми приключениями пушистого героя книг Беатрис Поттер . Но перед сеансом зрителям показали рекламу фильмов, которые вскоре должны выйти на экраны страны. Среди трейлеров был и фильм ужасов «Реинкарнация» с возрастным ограничением 17+, озвученный жутким голосом, произносящим фразу «Самый страшный фильм года».

Как пишет

The Guardian , попадание этого трейлера в показ перед детским сеансом произошло по ошибке, но стало причиной настоящей паники в зрительном зале. По словам родителей, «это было ужасно». И это не слова восторга и восхищения тем, что авторы ленты добились той реакции, которую и хотели. Аудитория была к этому совершенно не готова.

Дети в ужасе кричали, родители орали, требуя прекратить сеанс и включить свет, закрывали детям глаза и уши. Некоторые семьи поспешно покинули зал и потребовали вызвать менеджера. В итоге киномеханик все-таки прервал киносеанс, но многие уже были так расстроены, что отказались от похода в кино.

Australian Movie Theater Plays #Hereditary Trailer Before #PeterRabbit, Families Panic and Flee the Cinema https://t.co/48L8d1BDJ6 pic.twitter.com/O0fMjBAb6D

— IndieWire (@IndieWire) April 26, 2018

Детям показали тот самый двухминутный трейлер, в котором ребенок отрезает ножницами голову мертвому голубю, где сына главной героини призрак бьет головой об парту до крови, где плотоядные муравьи поедают детское тело, и где заживо сгорает человек в кадре… И все это завершается длинным диким, безумным криком главной героини, которую сыграла Тони Коллетт . Кстати, возможно, это одна из лучших ее ролей в кино. Кинокритики уже прочат ей «Оскар», но никто в зале этого не оценил.

Руководство кинотеатра принесло извинения посетителям и в качестве компенсации предложило бесплатные билеты на другие сеансы. Представители компании заверили, что будет проведено расследование инцидента, дабы подобное более никогда не повторилось.

В центре сюжета фильма ужасов «Реинкарнация» — члены странного семейства, которые пытаются спастись от преследующего их старинного проклятия, доставшегося в наследство от почившей бабушки. Однако все указывает на то, что от погибельной порчи им вряд ли удастся уйти живыми и невредимыми.

В фильме кроме снялись Тони Коллетт снимались Гэбриел Бирн ("Подозрительные лица"), Алекс Вулф ("Мой друг Дамер"), Энн Дауд ("Рассказ служанки") и другие. Одним из продюсеров картины стал Ларс Кнудсен, работавший над «Ведьмой» 2015 года.

В российский прокат «Реинкарнация» выйдет 7 июня.