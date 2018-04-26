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В австралийском кинотеатре перед детским мультфильмом показали трейлер хоррора «Реинкарнация»
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В австралийском кинотеатре перед детским мультфильмом показали трейлер хоррора «Реинкарнация» 

DTF.RU 35 минут назад
Фото: DTF.RU
Проклятия, одержимость и горящие люди вместо приключений кролика.
В кинотеатре Event Cinemas города Перт в западной Австралии родителям с детьми, которые пришли посмотреть анимационную ленту «Кролик Питер» прямо перед фильмом показали трейлер хоррора «Реинкарнация», на который лица младше 17 лет допускаются только со взрослыми. По данным журналистов, ситуация произошла по ошибке и стала причиной паники зрителей.
По словам одного из присутствовавших в зале, «сразу было понятно, что это фильм не для детей».
Это было ужасно […]
Родители кричали на техника, чтобы тот остановил показ, и закрывали детям глаза и уши. Несколько человек вышли из зала и попытались привести сотрудницу кинотеатра, однако та растерялась и не знала что ей делать. Некоторые родители просто убежали из кинотеатра, забрав детей.
Он также добавил, что многие дети были расстроены, и отметил, что люди обычно запоминают то, что испугало их в первый раз.
Сотрудники кинотеатра в конце концов выключили трейлер и предложили зрителям бесплатные билеты на другой фильм в качестве извинений. Представитель Event Cinemas заявил, что будет проведена проверка, чтобы подобная ошибка больше не повторилась.
«Реинкарнация» рассказывает историю семьи, которую после смерти одного из её членов начинают преследовать духи. Ранее многие отмечали, что это один из самых страшных фильмов этого года. Например, в трейлере есть сцены одержимости одного из героев, пока он находится в школе, горящего человека, а также ребёнка в кровати, покрытого муравьями.
Одним из продюсеров картины стал Ларс Кнудсен, работавший над «Ведьмой» 2015 года. В России фильм выйдет 7 июня.
#фан #кино
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