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Победителем ММКФ стал российский фильм «Царь-птица»
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Победителем ММКФ стал российский фильм «Царь-птица» 

Авторадио 1 час назад
Победителем 40-го Московского международного кинофестиваля стал российский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Спецприз жюри достался картине «Ню» режиссера и актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ о девушке, которая ищет в Москве свою любовь. «Серебряного святого Георгия» за режиссуру удостоился Александр Котт за фильм «Спитак». Приз за лучшую мужскую роль получил новозеландский актер Киран Чернок. Он сыграл в фильме «Заблудшие». Картина рассказывает о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники. Церемония награждения победителей подходит сегодня вечером в театре «Россия». Настасья Кински получила почетную премию имени Станиславского «Верю». В этом году актриса входила в состав жюри. Юбилейный, сороковой Московский международный кинофестиваль проходит при поддержке Авторадио. В основном конкурсе участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.
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