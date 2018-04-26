«Седьмая руна»: есть повод испугаться

В субботу, 5 мая, в 22:20, для любителей загадочного и необъяснимого Пятый канал покажет фильм в жанре таинственного детектива «Седьмая руна».

В основе сюжета — интригующее расследование. Герои никак не могут уловить взаимосвязь в происходящих вокруг событиях и добытых уликах. Часто не находят никакого логического объяснения, ведь все вокруг на грани реальности и вымысла. История становится все сложнее и запутаннее.

А начинается все в провинциальном городе Н-ске, где при загадочных обстоятельствах погибает дочь губернатора. Для выяснения причин ее смерти из столицы приезжает следователь Олег Нестеров . В месте, где нашли тело девушки, проходила ролевая игра по карело-финскому эпосу «Калевала». Погибшая принимала в ней участие.