Тарасова, Камынина, Горбачева и другие на премьере фильма Ян Гэ

Ян Гэ Илья Бачурин

Александр Гордон

Анна Меликян

Аглая Тарасова

Светлана Камынина

Ирина Горбачева

Сюжет прост: китайская девушка ищет в Москве свою любовь, идеал, мечту… А нет, она ищет с кем бы переспать. И почему-то у нее ничего не получается: ни с лучшим другом, ни с девушкой, ни с незнакомцем из интернета. Может, причина в ней самой? Русский не ее родной язык — может быть, ее неправильно понимают? К кому она обращается в каждом выпуске своего видеоблога? Что нарисовано на картине, которую она ото всех прячет? Что означает иероглиф «牛»?