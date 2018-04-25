Тарасова, Камынина, Горбачева и другие на премьере фильма Ян Гэ 

Актриса театра «Гоголь-центр» Ян Гэ представила на Московском международном кинофестивале свою дебютную режиссерскую и сценаристскую работу — фильм «Ню». Посмотреть фильм пришли Анна Меликян, Аглая Тарасова, Светлана Камынина, Ирина Горбачева, Илья Бачурин, Александр Гордон.
Ян Гэ Илья Бачурин
Александр Гордон
Анна Меликян
Аглая Тарасова
Светлана Камынина
Ирина Горбачева
Сюжет прост: китайская девушка ищет в Москве свою любовь, идеал, мечту… А нет, она ищет с кем бы переспать. И почему-то у нее ничего не получается: ни с лучшим другом, ни с девушкой, ни с незнакомцем из интернета. Может, причина в ней самой? Русский не ее родной язык — может быть, ее неправильно понимают? К кому она обращается в каждом выпуске своего видеоблога? Что нарисовано на картине, которую она ото всех прячет? Что означает иероглиф «牛»?