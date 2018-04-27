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Брайс Даллас Ховард и Б. Д. Вонг сыграют в Jurassic World Evolution
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Брайс Даллас Ховард и Б. Д. Вонг сыграют в Jurassic World Evolution 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Frontier Developments и Universa, сегодня объявили об участии Брайс Даллас Ховард и Б. Д. Вонг в Jurassic World Evolution. Актеры составят компанию Джеффу Голдблюму, озвучивающему доктора Йена Мальколма, взяв на себя роли Клэр Диринг и доктора Генри Ву.
Брайс Даллас Ховард впервые появилась в фильме франшизы Jurassic World в роли Клэр Диринг, менеджера парка динозавров, в фильме Мир Юрского Периода, также она сыграет Клэр в киноленте Мир Юрского периода 2, премьера которого состоится 22 июня 2018 года. Б. Д. Вонг также появится в новом фильме в качестве доктора Генри Ву, известного всем по фильму Парк Юрского периода 1993 года.
Возглавьте штаб на легендарном архипелаге Муэртес и верните к жизни чудесных, величественных и опасных динозавров. Стройте научные, развлекательные и защитные комплексы в изменчивом мире, где жизнь всегда найдет путь.
Биоинженерия поможет создать динозавров, способных думать, чувствовать и мыслить. Играйте с самой природой, наделяя динозавров уникальными свойствами, чтобы профинансировать свои поиски новых образцов ДНК динозавров.
Контролируйте общую ситуацию с помощью средств управления или лично решайте проблемы на земле и в воздухе. Покупайте острова и следуйте своим путем в повествовательной игре с персонажами, известными вам по многолетней истории «Мира юрского периода».
Игра появится на PC, а также консолях PS4 и Xbox One 12 июня этого года
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