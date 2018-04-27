Скрипач из «Кин-дза-дзы» снял фильм про папу

Скрипач — Леван Габриадзе , сын того самого знаменитого Резо Габриадзе , что придумал «Кин-дза-дзу». И «Мимино», и «Не горюй», и еще 33 фильма, ставших классикой. Художника, чья ретроспектива прошла в Пушкинском музее, скульптора, чей Рабинович стоит в Одессе, Чижик-Пыжик — в Питере, а в Тбилиси — Театр марионеток, спектакли которого приглашались крупнейшими мировыми фестивалями.

Леван Габриадзе стал профессиональным режиссером ("Выкрутасы", «Убрать из друзей») и, наконец, воплотил свою четвертьвековую мечту — снять фильм об отце, чтобы «в первую очередь показать своим детям». А вышло — для всех. Потому что дети — у всех, и все — дети. Невероятно остроумное, трогательное кино. Как то, что пишет сам Резо Габриадзе, как его тбилисские кукольные спектакли по его рассказам и иллюстрациям.

Полнометражный анимационный документальный фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, в котором «есть все, за что мы любим большое кино». Где мастерски передается атмосфера послевоенной эпохи, когда люди на 1/6 части суши жили одними проблемами, ходили на демонстрации, смотрели трофейное американское кино и верили, что скоро все будет лучше. Это очень поэтичный фильм, ведь его главный герой — настоящий художник.

В картине затронуты важные темы взросления, познания мира и окружающих, трудолюбия и призвания, прощения и покаяния. Все они поданы ненавязчиво, с юмором, а трагизм предложенных обстоятельств смягчает любовь, которая пронизывает каждого героя и каждую деталь этой невероятной истории. «Знаешь, мама, где я был?» — это обаятельный и трогательный фильм о том, как пройти проверку на человечность, постичь сострадание и найти красоту в мелочах жизни. И наше признание в любви выдающемуся мастеру — Резо Габриадзе.

Знаешь, мама, где я был?

В поле зайчика ловил!

Оседлал и прокатился,

Поиграл и отпустил.