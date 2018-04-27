Режиссер Вячеслав Лагунов снял картину о забытых поэтах 

На встрече «Ленфильм-клуба» зрителям представили художественно-документальный фильм Вячеслава Лагунова «Поэты. Дуэль с родиной» (2017). Картина «Поэты. Дуэль с родиной» — дань памяти поэтам-творцам, которые шли против системы и существующей власти. Фильм состоит из трех частей. Первая рассказывает об Осипе Мандельштаме и его неизвестном тезке Роальде Мандельштаме. Вторая глава повествует о создателе литературного объединения СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев) Леониде Губанове. Заключительная часть — кино зарисовка о неординарном поэте Сергее Чудакове.
В дискуссии приняли участие члены съемочной группы фильма: режиссер Вячеслав Лагунов, актер Юрий Уткин, специалист по литературе Владимир Орлов и оператор Александр Никольский.
Историю Осипа Мандельштама рассказывает Роальд Мандельштам — неизвестный поэт, при жизни которого не было опубликовано ни одно из его стихотворений. Его знаменитый однофамилец — крупнейший русский поэт XX века Осип Мандельштам, в картине предстает слабым, трусливым человеком, который всего боялся. Удивительно, что из-под его пера вышли строки антисталинской эпиграммы «Мы живем, под собою не чуя страны». Псевдодокументальное повествование, построенное на воспоминаниях современников Мандельштама, рифмуется с отрывками из произведений Чарли Чаплина.
Леонид Губанов
Вторая история рассказывает о смогистах — поколении поэтов, сменивших поколение «оттепели». Подростки, которым было по 17-18 лет, решили совершить поэтическую революцию. СМОГ стал одним из первых независимых творческих объединений СССР. Его участники выступали на площадях и в библиотеках, выпускали самиздатовские сборники. Власти постоянно преследовали смогистов, высмеивали их деятельность в газетах и журналах. В рядах СМОГА были Владимир Алейников, Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Владимир Батшев, Вадим Делоне, Саша Соколов и другие. Вячеслав Лагунов рассказал историю смогистов в псевдодокументальном ключе, но также добавил отрывки интервью с участниками объединения.
Сергей Чудаков
Поэт Сергей Чудаков — пожалуй, самая неординарная личность, представленная в киноальманахе. Киноман, творец, который не стеснялся воровать книги в библиотеках, писал стихи на чем попало: салфетках, книжных страничках, обрывках бумаги. Рукописи устилали его пол, а на обоях красовался шедевр — обведенные ноги девиц. Сергея Чудакова многие считали «демоном», аморальной личностью: в Москве он открыл бордель, за что на него завели уголовное дело. Актер Юрий Уткин, сыгравший фильме следователя, отметил: только после знакомства со сценарием он открыл для себя творчество поэта.
Вячеслав Лагунов признался: идея фильма «Поэты. Дуэль с родиной» в том, чтобы восстановить память о забытых поэтах. Евтушенко известен всем, а кто читал стихи Губанова или Чудакова? Многие зрители впервые узнали об этих поэтах, а значит, Лагунов не прогадал. Режиссер планирует снять второй фильм о забытых поэтах. Картина будет посвящена Александру Гинзбургу, Николаю Заболоцкому и Олегу Григорьеву.