Режиссер Вячеслав Лагунов снял картину о забытых поэтах

Историю Осипа Мандельштама рассказывает Роальд Мандельштам — неизвестный поэт, при жизни которого не было опубликовано ни одно из его стихотворений. Его знаменитый однофамилец — крупнейший русский поэт XX века Осип Мандельштам, в картине предстает слабым, трусливым человеком, который всего боялся. Удивительно, что из-под его пера вышли строки антисталинской эпиграммы «Мы живем, под собою не чуя страны». Псевдодокументальное повествование, построенное на воспоминаниях современников Мандельштама, рифмуется с отрывками из произведений Чарли Чаплина

Леонид Губанов

Вторая история рассказывает о смогистах — поколении поэтов, сменивших поколение «оттепели». Подростки, которым было по 17-18 лет, решили совершить поэтическую революцию. СМОГ стал одним из первых независимых творческих объединений СССР. Его участники выступали на площадях и в библиотеках, выпускали самиздатовские сборники. Власти постоянно преследовали смогистов, высмеивали их деятельность в газетах и журналах. В рядах СМОГА были Владимир Алейников, Юрий Кублановский , Аркадий Пахомов, Владимир Батшев, Вадим Делоне, Саша Соколов и другие. Вячеслав Лагунов рассказал историю смогистов в псевдодокументальном ключе, но также добавил отрывки интервью с участниками объединения.

Сергей Чудаков

Поэт Сергей Чудаков — пожалуй, самая неординарная личность, представленная в киноальманахе. Киноман, творец, который не стеснялся воровать книги в библиотеках, писал стихи на чем попало: салфетках, книжных страничках, обрывках бумаги. Рукописи устилали его пол, а на обоях красовался шедевр — обведенные ноги девиц. Сергея Чудакова многие считали «демоном», аморальной личностью: в Москве он открыл бордель, за что на него завели уголовное дело. Актер Юрий Уткин, сыгравший фильме следователя, отметил: только после знакомства со сценарием он открыл для себя творчество поэта.