Хабенский надеется, что «сарафанное радио» поможет его «Собибору» в прокате

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Актер Констанин Хабенский рассчитывает, что «сарафанное радио» поможет его режиссерскому дебюту — историческому фильму «Собибор» про одноименный концлагерь в Польше — обойти в российском прокате американские блокбастеры. Об этом Хабенский сказал в пятницу в интервью ТАСС.

Фильм выходит в российский прокат 3 мая, в один день с американским фильмом «Мстители: война бесконечности». По словам Хабенского, есть шансы на то, что его фильм сможет составить голливудской картине конкуренцию в борьбе за зрительское внимание.

"Другой вопрос — произойдет ли чудо, — пояснил режиссер. — Чудо связано только с одним фактором. Какая бы правильная реклама ни была, самая правильная реклама это -"сарафанное радио". Это то, что потом будет из уст в уста, в соцсетях передаваться, тут очень важно, чтобы просто люди пришли, посмотрели, а дальше уже — будут они рекомендовать, не будут".

При этом артист надеется, что фильм «Собибор» — «по эмоциям правильно сложился». Он добавил, что его картина созидательная и про людей. «В таком пиковом рубеже человеческих возможностей мне показалось, что можно пофантазировать и почувствовать намного многограннее и разнообразнее, нежели чем в обыкновенной мелодраме», — пояснил Хабенский.

Роль министра культуры

Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном концентрационном лагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши с мая 1942 года по октябрь 1943 года, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990 годы), который поднял там восстание.

"Я отвечаю за эту историю целиком и полностью, — отметил Хабенский. — В титрах все написано: автор идеи — Мединский, но можно быть автором идеи, а можно снять кино. Владимир Ростиславович в какой-то момент предложил снимать эту историю, но это было еще до меня".

Новых режиссерских проектов пока нет Константин Хабенский рассказал, что пока у него нет идей по поводу новых режиссерских проектов. «Я немного не из этих ребят, которые начинают браться за все проекты, — пояснил он. — Я считаю, что у меня есть своя зона актерской ответственности за те работы, на которые уже дал согласие. Если начну мешать одно с другим, по горячим следам дальше пытаться продвигать себя в качестве режиссера, это будет неправильно».

"Давайте выпустим эту историю, пусть она пойдет своей дорогой, найдет своего зрителя, посмотрим на ее судьбу, выдохнем, — сказал Хабенский. — Дальше будем думать". Истории, которую бы он мечтал экранизировать, у актера нет.