В Крыму пройдет фестиваль документального кино 

«Крым станет площадкой показов кинопрограмм фестиваля „КрымДок“, единственного в республике, в программе которого крымчане и гости полуострова смогут увидеть разные по тематике и жанрам документальные фильмы не только профессиональных кинорежиссеров, но и начинающих кинематографистов», — цитирует MK.ru заместителя главы профильного ведомства Исмета Заатова. Фестиваль будет проходить на постоянной основе. Его программа состоит из двух частей — конкурсной и внеконкурсной. Заявки на участие подали 140 кинематографистов из России, Казахстана, Киргизии, Армении, Беларуси, Польши. На конкурсной программе фестиваля покажут только 24 фильма, они будут представлены в номинациях «Крым на документальном экране» и «Крымские премьеры документального кино». А во внеконкурсной программе гости форума увидят лучшие неигровые картины разных лет и фильмы-победители крупнейших российских кинофестивалей прошлого года. Помимо этого свои работы смогут показать школьники и студенты.