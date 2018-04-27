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СМИ: режиссёр «Джессики Джонс» поставит четвёртую часть Star Trek от Джей Джей Абрамса
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СМИ: режиссёр «Джессики Джонс» поставит четвёртую часть Star Trek от Джей Джей Абрамса 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
С. Дж. Кларксон станет первым режиссёром-женщиной, которая поставит полнометражный фильм по франшизе.
Источники Variety и The Hollywood Reporter сообщают, что студия Paramount начала переговоры с С. Дж. Кларксон о постановке пока что безымянного продолжения «Звёздного пути».
Сама кинокомпания не подтвердила этой информации, однако в СМИ предполагают, что они уже какое-то время искали именно женщину, которая занялась бы проектом.
Кларксон известна своей работой на телевидении: она поставила несколько эпизодов «Джессики Джонс», «Защитников», «Декстера» и «Героев». Её единственная полнометражная работа на данный момент — комедийная драма «Тост», снятая для ТВ.
Как утверждают источники Variety, сюжет четвёртой части «Звёздного пути» будет посвящён путешествиям во времени, и главному герою, капитану Джеймсу Кирку (Крис Пайн) предстоит столкнуться со своим отцом в исполнении Криса Хемсворта. Хемсворт уже появлялся в этом образе в эпизоде фильма 2009 года.
Последний на данный момент фильм серии, «Стартрек: Бесконечность», вышел в 2016 году, собрав в прокате около 343 миллионов долларов при бюджете в 185 миллионов.
В настоящее время Paramount также работает над фильмом по франшизе, который может поставить Квентин Тарантино. Постановщик сам предложил идею для картины продюсеру Джей Джей Абрамсу. Судя по всему, его события не будут связаны с основной серией фильмов.
Четвёртый Star Trek пока что не имеет приблизительной даты выхода.
#startrek #кино
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