СМИ: режиссёр «Джессики Джонс» поставит четвёртую часть Star Trek от Джей Джей Абрамса

С. Дж. Кларксон станет первым режиссёром-женщиной, которая поставит полнометражный фильм по франшизе.

Источники Variety и The Hollywood Reporter сообщают, что студия Paramount начала переговоры с С. Дж. Кларксон о постановке пока что безымянного продолжения «Звёздного пути».

Сама кинокомпания не подтвердила этой информации, однако в СМИ предполагают, что они уже какое-то время искали именно женщину, которая занялась бы проектом.

Кларксон известна своей работой на телевидении: она поставила несколько эпизодов « Джессики Джонс », «Защитников», «Декстера» и «Героев». Её единственная полнометражная работа на данный момент — комедийная драма «Тост», снятая для ТВ.

Как утверждают источники Variety, сюжет четвёртой части «Звёздного пути» будет посвящён путешествиям во времени, и главному герою, капитану Джеймсу Кирку ( Крис Пайн ) предстоит столкнуться со своим отцом в исполнении Криса Хемсворта . Хемсворт уже появлялся в этом образе в эпизоде фильма 2009 года.

Последний на данный момент фильм серии, «Стартрек: Бесконечность», вышел в 2016 году, собрав в прокате около 343 миллионов долларов при бюджете в 185 миллионов.

В настоящее время Paramount также работает над фильмом по франшизе, который может поставить Квентин Тарантино . Постановщик сам предложил идею для картины продюсеру Джей Джей Абрамсу . Судя по всему, его события не будут связаны с основной серией фильмов.

Четвёртый Star Trek пока что не имеет приблизительной даты выхода.

#startrek #кино