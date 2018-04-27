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В Paramount делают новый фильм про Губку Боба и еще два мультика
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В Paramount делают новый фильм про Губку Боба и еще два мультика 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Paramount Animation объявили о трех новых анимационных проектах, которые выйдут в ближайшие годы. И один из них — новый фильм о Спанч Бобе с названием «It's a Wonderful Sponge».
Новый полнометражный мультфильм про желтого подводного героя выйдет в 2020-ом году. Делать его будет Тим Хилл (сериал «Губка Боб», «Гарфилд 2», «Элвин и бурундуки»). Про сюжет пока ничего не сообщается.
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Второй проект называется «Монстр на холме», он тоже должен выйти в 2020-ом. Мультфильм будет о мире, где у людей есть ручные монстры, а битвы между ними — распространенный вид спорта. Главный герой идет по стопам своего отца и пытается вырастить из своего монстра настоящего бойца. Ничего не напоминает?
Третий мультфильм называется «Удача». Он расскажет о тысячелетней битве между организациями удачи и неудачи, которые все это время тайно влияют на жизни людей. Фильм должен выйти 19 марта 2021 года.
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