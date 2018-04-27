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Никита Михалков снимет новый фильм
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Никита Михалков снимет новый фильм 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Сценаристами картины стали сам Михалков и братья Владимир и Олег Пресняковы. «Я надеюсь начать снимать свою картину осенью. Мы пакетируем проект», — передает Культуромания слова Михалкова. Подробности киноленты режиссер пока не разглашает.
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