В столице завершился 40-й Московский международный кинофестиваль 

Церемония закрытия фестиваля прошла на Пушкинской площади.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
За неделю порядка 50 тысяч зрителей посмотрели 212 кинолент фестиваля из 67 стран мира, сообщает информагентство «ТАСС». В основной конкурс было отобрано 16 картин, три из которых российские. Главный приз кинофорума получила российская картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова, действие которой происходит в Якутии 1930-х годов. В жюри конкурса были Настасья Кински, Джон Сэыидж, российский режиссер Анна Маликян и китайский режиссер Лян Цяо.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Московский международный кинофестиваль стартовал 19 апреля. ММКФ имеет категорию «А», являясь равным по значимости кинофестивалям в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне, Венеции.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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