Ещё
В столице завершился 40-й Московский международный кинофестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице завершился 40-й Московский международный кинофестиваль 

Москва меняется 56 минут назад
Фото: Москва меняется
Церемония закрытия фестиваля прошла на Пушкинской площади.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
За неделю порядка 50 тысяч зрителей посмотрели 212 кинолент фестиваля из 67 стран мира, сообщает информагентство «ТАСС». В основной конкурс было отобрано 16 картин, три из которых российские. Главный приз кинофорума получила российская картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова, действие которой происходит в Якутии 1930-х годов. В жюри конкурса были Настасья Кински, Джон Сэыидж, российский режиссер Анна Маликян и китайский режиссер Лян Цяо.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Московский международный кинофестиваль стартовал 19 апреля. ММКФ имеет категорию «А», являясь равным по значимости кинофестивалям в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне, Венеции.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В столице завершился 40-й Московский международный кинофестиваль появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Нины Дорошиной В сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием Юрия Яковлева В столице завершился Фотофорум 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд3
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Видео
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение