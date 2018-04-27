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В Петербурге в мае перекроют центр из-за съемок фильма «Бендер»
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В Петербурге в мае перекроют центр из-за съемок фильма «Бендер» 

АиФ Санкт-Петербург 23 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в мае перекрывают несколько улиц в центре из-за съемок фильма «Бендер», пишет КРТИ.
Великого комбинатора в художественном фильме исполняет актер Сергей Безруков. Также в ленте появятся: Вера Брежнева, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Гарик Харламов и другие актеры. Для проведения съемок на нескольких улицах города в течение месяца будут перекрывать движение.
С 06.00 01 мая до 08.00 02 мая по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской пл. — будет запрещено парковаться.
02 мая с 08.00 до 22.00 по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской пл. каждый час будет производиться кратковременная (не более 10 минут) приостановка движения транспорта.
С 06.00 09 мая до 07.00 10 мая по Соляному переулку — от Гангутской до Пестеля — запретят останавливаться. А 10 мая с 08.00 до 22.00 там же каждый час будет кратковременная (не более 10 минут) приостановка движения транспорта.
С 06.00 11 мая до 08.00 12 мая по Английскому проспекту от дома 6 до Рабочего переулка — будет невозможно остановиться. А 12 мая с 08.00 до 22.00 каждый час будет кратковременная приостановка движения транспорта.
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