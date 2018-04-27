В Петербурге в мае перекроют центр из-за съемок фильма «Бендер»

В Санкт-Петербурге в мае перекрывают несколько улиц в центре из-за съемок фильма «Бендер», пишет КРТИ.

С 06.00 01 мая до 08.00 02 мая по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской пл. — будет запрещено парковаться.

02 мая с 08.00 до 22.00 по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской пл. каждый час будет производиться кратковременная (не более 10 минут) приостановка движения транспорта.

С 06.00 09 мая до 07.00 10 мая по Соляному переулку — от Гангутской до Пестеля — запретят останавливаться. А 10 мая с 08.00 до 22.00 там же каждый час будет кратковременная (не более 10 минут) приостановка движения транспорта.

С 06.00 11 мая до 08.00 12 мая по Английскому проспекту от дома 6 до Рабочего переулка — будет невозможно остановиться. А 12 мая с 08.00 до 22.00 каждый час будет кратковременная приостановка движения транспорта.