Эльфийские уши на удачу и другие странные приметы, в которые верят звезды

Белокурая Кейт Бланшетт, видимо, все еще не может выйти из роли эльфийской королевы Галадриэль. Актриса постоянно таскает с собой эльфийские уши, которые носила время съемок! Эти ушки после окончания работы над фильмом «Властелин колец» Кейт захватила с собой и с тех пор с ними не расстается. Она считает, что именно они — ее талисман.

Кит Харингтон

Красавчик Кит Харингтон повсюду носит с собой ручку, которой писал еще в школьных тетрадках. Актер считает, что она приносит удачу. Ручка-оберег — это хорошо, но существует также суеверие, которое гласит о том, что у рыжих девушек нет души. Поэтому аккуратнее, Кит, если ты понимаешь, о чем мы!

Кто бы мог подумать, что такой серьезный мужчина, как Джеймс Макэвой, тоже верит в приметы. Если первого числа первого месяца вы встретите парня, который назовет вас «белым кроликом», возможно, перед вами Джеймс, а вы — первый человек, которого он сегодня встретил.

Почему кролик, и почему белый — никто не знает. Но этой примете актера научила его бабуля: она верила, что странная фраза, сказанная первому встречному, приносит удачу. Что ж, судя по количеству фильмов, в которых задействован Макэвой, бабуля явно знала, о чем говорит.

Пэрис Хилтон, на удивление, верит в очень простые приметы, например, в то, что если загадать желание, когда на часах 11:11, оно обязательно сбудется. Правда, Пэрис редко просыпается так рано (вечеринки, поздние съемки, сами понимаете), поэтому увидеть на циферблате красивое сочетание для нее — настоящее чудо.

А вот Леди Гага в одном интервью заявила, что у нее есть странные предрассудки по поводу секса. Она считает, что если заниматься сексом с человеком не по любви, то это очень сильно вредит энергетике.

Так что, парни, если девушка вдруг отказывает в близости и говорит о каком-то обмене энергией, задумайтесь: может, она фанатка Леди Гага и верит в те же приметы, что и ее кумир.

Легендарный баскетболист верит, что его счастливое число — 2. Поэтому перед каждой игрой Джордан надевал двое трусов, будучи уверенным, что удачу приносили ему именно эти «фартовые». Надеемся, что в обычной жизни Майкл обходится одной парой.