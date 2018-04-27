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Высший пилотаж: 10 актеров, которые изменились до неузнаваемости ради роли
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Высший пилотаж: 10 актеров, которые изменились до неузнаваемости ради роли 

Ivi.ru 46 минут назад
Фото: Ivi.ru
Работа актера — это быть другим человеком, и иногда для этого недостаточно просто хорошо играть. Приходится толстеть, худеть, отращивать бороды и носить странные прически.
Джон Траволта
Ради фильма «Лось», где он играет сталкера. Премьера — в 2018 году.
Шарлиз Терон
Ради фильма «Талли», где она играет многодетную мать, измученную бытом. Премьера в России — 12 июля 2018 года.
Кристиан Бэйл
Ради фильма «Суфлер», где он играет бывшего американского вице-президента Дика Чейни. Мировая премьера намечена на декабрь 2018 года.
Марго Робби
Ради фильма «Тоня против всех», где она играет фигуристку Тони Хардинг, обвиненную в нападении на соперницу. Фильм вышел в сентябре 2017 года.
Крис Пратт
Ради роли в фильме «Стражи Галактики», где он играет Звездного Лорда. Премьера состоялась в июле 2014 года.
Кристофер Хивью
Ради сериала «Игра престолов», где он играет Тормунда. Борода меняет все.
Майкл Фассбендер
Ради фильма «Голод», где он играет активиста ИРА Бобби Сэндса, объявившего голодовку. Фильм вышел в мае 2008 года.
Том Харди
Ради фильма «Фонзо», где он играет Аль Капоне, освободившегося из тюрьмы. Когда ждать премьеры, пока неизвестно.
Райан Гослинг
Ради фильма «Милые кости», где он должен был играть отца главной героини. Он надеялся, что лишний вес поможет ему выглядеть старше. Режиссеру Питеру Джексону его идея не понравилась, и он отказался от услуг актера.
Александра Бортич
Ради фильма «Я худею», где она играет девушку, брошенную парнем из-за лишнего веса. Фильм вышел в марте 2018 года.
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