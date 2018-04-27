Высший пилотаж: 10 актеров, которые изменились до неузнаваемости ради роли

Работа актера — это быть другим человеком, и иногда для этого недостаточно просто хорошо играть. Приходится толстеть, худеть, отращивать бороды и носить странные прически.

Ради фильма «Лось», где он играет сталкера. Премьера — в 2018 году.

Ради фильма «Талли», где она играет многодетную мать, измученную бытом. Премьера в России — 12 июля 2018 года.

Ради фильма «Суфлер», где он играет бывшего американского вице-президента Дика Чейни. Мировая премьера намечена на декабрь 2018 года.

Ради фильма «Тоня против всех», где она играет фигуристку Тони Хардинг, обвиненную в нападении на соперницу. Фильм вышел в сентябре 2017 года.

Ради роли в фильме «Стражи Галактики», где он играет Звездного Лорда. Премьера состоялась в июле 2014 года.

Ради сериала «Игра престолов», где он играет Тормунда. Борода меняет все.

Ради фильма «Голод», где он играет активиста ИРА Бобби Сэндса, объявившего голодовку. Фильм вышел в мае 2008 года.

Ради фильма «Фонзо», где он играет Аль Капоне, освободившегося из тюрьмы. Когда ждать премьеры, пока неизвестно.

Ради фильма «Милые кости», где он должен был играть отца главной героини. Он надеялся, что лишний вес поможет ему выглядеть старше. Режиссеру Питеру Джексону его идея не понравилась, и он отказался от услуг актера.

Ради фильма «Я худею», где она играет девушку, брошенную парнем из-за лишнего веса. Фильм вышел в марте 2018 года.