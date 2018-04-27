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Хабенский рассказал Дудю о Брэде Питте, благотворительности и отношении к Мединскому
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Хабенский рассказал Дудю о Брэде Питте, благотворительности и отношении к Мединскому 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Актер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский стал героем нового выпуска Youtube-шоу «Вдудь».
В интервью Юрию Дудю он рассказал о своем режиссерском дебюте — картине «Собибор» (сценаристом которой стал министр культуры Владимир Мединский), Брэде Питте, благотворительности и о том, как пережил потерю супруги Анастасии. Актер также рассказал об отличиях русской актерской школы от западной, отношении к Мединскому и закону Димы Яковлева.
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