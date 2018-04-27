Хабенский рассказал Дудю о Брэде Питте, благотворительности и отношении к Мединскому

Актер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский стал героем нового выпуска Youtube-шоу «Вдудь». В интервью Юрию Дудю он рассказал о своем режиссерском дебюте — картине «Собибор» (сценаристом которой стал министр культуры Владимир Мединский ), Брэде Питте , благотворительности и о том, как пережил потерю супруги Анастасии. Актер также рассказал об отличиях русской актерской школы от западной, отношении к Мединскому и закону Димы Яковлева Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.