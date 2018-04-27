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Венский фестиваль перенесли на месяц из-за ЧМ-2018
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Венский фестиваль перенесли на месяц из-за ЧМ-2018 

e1.ru 30 минут назад
Фото: e1.ru
В этом году Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет не в июне, а в июле. Его перенесли из-за запрета на проведение массовых мероприятий во время ЧМ по футболу.
«Мы перенесли фестиваль на месяц, теперь он начнется в конце июля: с 26 июля по 11 августа», — сообщают организаторы.
Также было решено перенести время начала вечерней программы.
«В этом году фильмы будут начинаться в 19:00. В предыдущие годы программа начиналась в 20:00. Это связано с тем же переносом на месяц вперед, поскольку в августе темнеет уже раньше», — уточняют организаторы.
Программа фестиваля пока неизвестна. Её обещают представить в ближайшее время.
Как проходил Венский фестиваль прошлым летом, смотрите в нашем материале.
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