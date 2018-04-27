Наоми Уоттс уедет на Мадагаскар спасать приматов

В центре истории окажется приматолог (привет, «Рэмпейдж») Джун Энгл, которая приезжает в самый засушливый регион Мадагаскара в поисках исчезающих видов. Вместе с ней путешествуют ее дочь-подросток Селия и местный проводник-красавчик Киаду. Джун — талантливый и страстный ученый, но далека от роли идеальной матери. Предоставленная сама себе, Селия использует поездку для личных открытий.

«Это красивая и актуальная история, в которой поднимаются важные вопросы. Моя героиня Джун, потрясающая женщина и невероятно опытный ученый, она заставляет свою юную дочь внимательно посмотреть на проявление жестокости в современном мире», — говорит Наоми Уоттс

Съемки «Горящего сезона» пройдут в Южной Африке и на Мадагаскаре.