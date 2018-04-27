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Наоми Уоттс уедет на Мадагаскар спасать приматов
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Наоми Уоттс уедет на Мадагаскар спасать приматов 

Киноафиша 28 минут назад
Фото: Киноафиша
Наоми Уоттс («Кинг Конг») и София Лиллис («Оно») сыграют в новом фильме Клер МакКарти «Горящий сезон».
В центре истории окажется приматолог (привет, «Рэмпейдж») Джун Энгл, которая приезжает в самый засушливый регион Мадагаскара в поисках исчезающих видов. Вместе с ней путешествуют ее дочь-подросток Селия и местный проводник-красавчик Киаду. Джун — талантливый и страстный ученый, но далека от роли идеальной матери. Предоставленная сама себе, Селия использует поездку для личных открытий.
«Это красивая и актуальная история, в которой поднимаются важные вопросы. Моя героиня Джун, потрясающая женщина и невероятно опытный ученый, она заставляет свою юную дочь внимательно посмотреть на проявление жестокости в современном мире», — говорит Наоми Уоттс
Съемки «Горящего сезона» пройдут в Южной Африке и на Мадагаскаре.
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