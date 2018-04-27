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Алексей Герман-младший победил в номинации «Лучший режиссер» на кинофестивале в Иране
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Алексей Герман-младший победил в номинации «Лучший режиссер» на кинофестивале в Иране 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Алексей Герман-младший победил в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Довлатов» на 36-м Международном кинофестивале Fajr в Иране. Кинолента была представлена в международной программе киносмотра, сообщила пресс-служба фестиваля.
Картина российского режиссера Татьяны Федоровской «Вера», также представленная в международной программе фестиваля, одержала победу в номинации «Лучший короткометражный фильм». В номинации «Лучший фильм» победителем стала лента болгарского режиссера Милко Лазарова «Ага» (Aga), снятая в Якутии с участием российских актеров. Лучшими актером и актрисой стали Леон Лючев (Хорватия) и Махор Алванд (Иран).
Международный кинофестиваль Fajr основан в 1982 году. Он является одним из старейших и наиболее значимых фестивалей на Ближнем Востоке, в рамках которого происходит культурный обмен между кинематографистами разных стран мира.
Победы «Довлатова»
"Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни советского писателя. Режиссер воссоздал множество примет показанной эпохи: светскую жизнь Ленинграда начала 1970-х годов, кафе «Сайгон», Большой драматический театр времен своего расцвета, киностудию «Ленфильм». Вошли в фильм сцены разговоров главного героя и молодого поэта Иосифа Бродского.
Жюри 68-го Берлинского кинофестиваля отметило визуальную составляющую фильма и вручило «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения супруге Германа-младшего Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика. Кроме того, лента была отмечена на «Берлинале» призом независимого жюри.
Премьеру фильма в рамках Белградского кинофестиваля посетило свыше 3 тыс. человек. Учитывая интерес публики, фильм будет запущен в сербский прокат с 28 апреля по 2 мая.
Сергей Довлатов (1941-1990) — писатель и журналист, автор произведений «Иностранка», «Наши», «Чемодан» и др. Один из создателей и главный редактор русскоязычной газеты «Новый американец» (1980-1982), выходившей в США.
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