Герман-младший стал лауреатом иранского кинофестиваля

Жюри кинофестиваля Fajr, который проходил в Тегеране с 19 по 27 апреля, отметило сразу несколько российских картин, сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Алексей Герман-младший с фильмом «Довлатов» получил статуэтку «Хрустальный Симург» в номинации «Лучший режиссер». «Лучшим короткометражным фильмом» жюри назвало ленту Татьяны Федоровской «Вера».

"Лучшим фильмом" стал фильм болгарского режиссера Милко Лазарова «Ага», снятый в Якутии с участием российских актеров.

Fajr ‒ один из старейших фестивалей на Ближнем Востоке. Проводится с 1982-го года. С 1995 года в программу кинофестиваля стали включать иностранные фильмы. Гран-при «Хрустальный Симург» в виде мифической птицы вручается в международной и национальной категориях.