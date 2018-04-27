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Герман-младший стал лауреатом иранского кинофестиваля
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Герман-младший стал лауреатом иранского кинофестиваля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Жюри кинофестиваля Fajr, который проходил в Тегеране с 19 по 27 апреля, отметило сразу несколько российских картин, сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на пресс-службу киносмотра.
Алексей Герман-младший с фильмом «Довлатов» получил статуэтку «Хрустальный Симург» в номинации «Лучший режиссер». «Лучшим короткометражным фильмом» жюри назвало ленту Татьяны Федоровской «Вера».
"Лучшим фильмом" стал фильм болгарского режиссера Милко Лазарова «Ага», снятый в Якутии с участием российских актеров.
Fajr ‒ один из старейших фестивалей на Ближнем Востоке. Проводится с 1982-го года. С 1995 года в программу кинофестиваля стали включать иностранные фильмы. Гран-при «Хрустальный Симург» в виде мифической птицы вручается в международной и национальной категориях.
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