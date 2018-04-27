Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов» 

Люди склонны верить в мистику. За всю историю человечества во всем мире появлялись сотни предсказателей, которые пытались приоткрыть завесу тайны над будущим. Нострадамус, Ванга, Вольф Мессинг — одни из самых известных предсказателей, о которых знает весь мир.
Но порой удивительно точно каким-то невероятным образом удается заглянуть в будущее людям творческих профессий: писателям, режиссерам.
После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа только ленивый не вспомнил одну из серий знаменитого мультфильма «Симпсоны», создатели которого еще десять лет назад, сами того не подозревая, предрекли бизнесмену стать главой страны. И это, надо сказать, не первое (и, скорее всего, не последнее) «попадание» авторов анимационного сериала.
«Симпсоны» обладают удивительной способностью предсказывать будущее. Хотите доказательств? Смотрите видео.