Никита Чеботарев: о любви к театру, кино и о звездной болезни…

Актер Никита Чеботарев за восемь лет работы в ТЮЗе стал не только любимчиком женской части публики, но и настоящим профессионалом сцены. Лауреат премии «Нижегородская жемчужина» и очень обаятельный человек приоткрыл корреспонденту ИА «В городе Н» занавес своей театральной жизни.

Никита, на твоем счету большое количество ролей. Тебе легко удается перевоплощаться из ворчливой старушки в прекрасного принца. А как театр появился в твоей жизни?

— Мои родственники работали в театре. Еще в детстве мне приходилось часто бывать за кулисами, но тогда театр интересовал меня больше с технической стороны. Я любил нажимать на разные кнопки, открывать и закрывать занавес, выпускать искусственный снег, в общем, делать то, что мне могли доверить в силу моего возраста. Уже тогда, на репетициях я присматривался к тому, как работают актеры, потом сравнивал с их игрой на спектакле, и это вызывало у меня огромный интерес и восторг. Конечно, все это очень повлияло на выбор будущей профессии, хотя одно время были мысли поступать на филологический факультет, потому что в школе мне всегда с успехом давались литература и русский язык. Но потом я сказал себе:— «Слушай, ну кого ты обманываешь, ты хочешь работать в театре…». Вот, собственно, так я и стал артистом, и с того самого момента ни разу не пожалел о своем выборе.

Никита, есть такой персонаж, которого ты бы хотел сыграть?

— Да конечно есть, осталась у меня такая нереализованная мечта. Когда я учился в театральном училище, мне как раз досталась роль персонажа, которого я очень хотел сыграть. Это был отрицательный герой, этакая сволочь, персонаж пьесы Джона Пристли «Время и семья Конвей». А в театре у меня еще не было настолько отрицательных ролей, хотя старушка из «Крышаедетдомстоит», или, например, роль Билла в спектакле «Похищение Джонни Дорсета» не были положительными. Сыграть старушку было моей мечтой, она осуществилась благодаря Виктору Львовичу Шрайману , главному режиссеру театра, и я безмерно благодарен ему за это, и еще за ряд ролей, которые он мне подарил.

Почему тебе так близки роли отрицательных персонажей?

— Моим огромным желанием до сих пор остается сыграть максимально отрицательного персонажа. Потому что я сыграл много положительных героев, и мне бы хотелось попробовать себя в новом амплуа. У меня, как и у любого человека бывает плохое настроение и все то плохое, что накапливается внутри, хочется выплескивать, играя нехорошего персонажа, тогда и житься мне будет легче (смеется).

Я знаю, что ты снимался в кино! Понравился ли тебе этот опыт? Были ли мысли отправиться покорять Москву?

— Безусловно, такие мысли были, но, все-таки, кино это не предел моих мечтаний. В театре гораздо интереснее работать. Плюсом являются постоянные репетиции и роли, в которые ты вживаешься. Некоторые спектакли идут и по сто раз, и я каждый раз с удовольствием играю своего героя. Кино остается лишь воспоминанием на пленке, а театр — это жизнь.

Недавно состоялась премьера фильма «Студия Нижний», в котором у тебя была роль, правда, эпизодическая. Ты не был этим расстроен?

— Нет, я не расстроился. О том, что буду задействован в фильме, я узнал за полчаса до съемок. Мне позвонил мой друг Иван Пилявский , который играет в нем главную роль, и сказал, что срочно нужно заменить какого-то артиста. У меня как раз был свободный день и я, не задумываясь, помог.

Ты считаешь себя публичным человеком? Тебя часто узнают на улице?

— Да, бывает. Сегодня вот зрители подарили мне банку варенья (смеется). Я не хочу быть тщеславным и не стараюсь любой ценой добиться узнаваемости среди широкой аудитории, у меня совсем другие цели. Больше хочется что-то передать зрителю, может, у кого-то глаза на что-то откроются, вот такие цели для меня важны. Но профессия актера в любом случае публичная, и от этого никуда не денешься.

Скажи, а кроме сцены ТЮЗа зрители могут тебя увидеть где-то еще?

— Могут увидеть в ЦТМ (Центр театрального мастерства), есть такая площадка на улице Варварская в Нижполиграфе, организованная заслуженным артистом РФ Алескандром Сучковым и артистом Евгением Пыхтиным . Там я играю в нескольких постановках.

Кто из известных актеров тебе близок по духу? На кого бы ты хотел равняться?

Какие у тебя ближайшие планы на будущее? Может быть, нас ждут новые премьеры с твоим участием?

— Пока не могу ничего сказать, с премьерами все определится только в следующем сезоне и некоторые из них, надеюсь, будут и с моим участием.

Каким ты видишь себя через 10 лет?

-Таким же, как и сейчас, только более мудрым. Мудрым не в плане ума, ума навряд ли прибавится, в театре все-таки работаю… (смеется)

Какой совет ты дал бы начинающим актерам, студентам театральных вузов, которые мечтают связать свою жизнь с театром и кино?

— Как сказал заслуженный артист России Олег Арлахов , который когда-то работал в нашем театре: «Работать надо!». Вот с этим напутствием я полностью согласен. Если ты любишь профессию, то работай и выкладывайся, а если нет, то лучше и не ходи. К сожалению, нынешняя молодежь, обучаясь в тех самых театральных вузах, слишком быстро начинает думать, что все умеет. А настоящие артисты, наоборот, думают, что они ничего не умеют и постоянно учатся, совершенствуются.

Автор: Кристина Спиридонова

Фото: vk.com