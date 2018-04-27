Мосгорсуд 7 мая проверит законность приговора активистам «Христианского государства»

Мосгорсуд 7 мая проверит законность приговора трем сторонникам организации «Христианское государство — Святая Русь», осужденным за поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина . Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в Мосгорсуде на 7 мая в 11:30», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимые полностью признали свою вину. Осужденные ранее в суде заявили, что полностью признают вину и поясняют свои действия желанием привлечь внимание к оскорблению чувств верующих. Обвиняемые входят в организацию «Христианское государство — Святая Русь». Данная организация стала известна, после того, как ее активисты разослали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В письмах содержались угрозы в адрес создателей фильма и возможных прокатчиков ленты.

11 сентября К. Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном пер. Рядом с местом преступления были обнаружены обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть». Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений»). При этом ни одна из двух пострадавших машин не принадлежит сотрудникам коллегии.

Кроме того под арестом находится лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин . Он обвиняется в принуждении владельцев киносети к отказу от проката фильма «Матильда».

После угроз создателям фильма произошло сразу несколько нападений. Так, в Санкт-Петербурге забросали коктейлями с зажигательной смесью студию А. Учителя «Рок», в Екатеринбурге православный активист въехал в кинотеатр на автомобиле с газовыми баллонами, после чего поджег его. Из-за общественного резонанса и угроз от проката фильма отказалась сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».