Приянка Чопра: 5 ролей, за которые вы точно ее полюбите

«Мисс Мира-2000», вслед за Болливудом покорившая и Голливуд, может похвастаться не только красотой, но и недюжинным актерским талантом. Посмотрите топ-5 самых ярких проектов с участием звезды и убедитесь сами.

База Куантико

База Куантико

В американском сериале индийской актрисе досталась главная роль перспективного агента ФБР Алекс Пэриш, которой предстоит распутать террористический заговор, спасая жизни миллионов простых граждан и крупнейших политических лидеров. Спасатели Малибу

Спасатели Малибу

По сюжету, молодой и дерзкий новичок присоединяется к ветерану «пляжного спасения» Митчу, чтобы вместе с его командой раскрыть криминальный заговор, грозящий пляжу экологической катастрофой. Чопра исполнила роль главного антагониста — привлекательной бизнес-леди Виктории Лидс, которую режиссер Сет Гордон после встречи с актрисой придумал специально для нее. Барфи!

Барфи!

Режиссер фильма Анураг Басу не сразу утвердил актрису на роль девушки, страдающей аутизмом, поскольку был уверен, что в кадре он все равно будет видеть красавицу Приянку Чопру. Но в дальнейшем её талантливое перевоплощение оценили и кинокритики, и зрители. Мэри Ком Реальная история пятикратной чемпионки мира по боксу, живой легенды, известной миру как Мэри Ком. Дочь бедного индийского крестьянина получает на день рождения боксерские перчатки, и этот подарок становится судьбоносным для нее. Уже первый бой дает Мэри возможность заработать денег для своей семьи.

Кто ты по знаку зодиака?

Кто ты по знаку зодиака?

Парень по имени Йогеш Патель всегда мечтал о женитьбе по настоящей любви, но обстоятельства складываются так, что ему дано только десять дней, чтобы найти девушку своей мечты, иначе случится катастрофа. В этом ромкоме обворожительная Чопра пошла на рекорд и сыграла сразу 12 ролей!