Для «Стартрека 4» нашли режиссера 

Уникальное событие в истории франшизы «Стартрек», впервые режиссером нового фильма серии станет женщина. А именно — британка С. Дж. Кларксон, постановщица сериалов «Декстер», «Банши» и «Мотель Бейтсов».
О запуске в производство «Стартрека 4» стало известно на конвенте CinemaCon, который сейчас проходит в Лас-Вегасе. Примечательно, что студия Paramount Pictures готовит сразу два «Звездных пути». Первый — это четвертая часть фантастического экшна с Крисом Пайном, а второй — автономный проект Квентина Тарантино.
Однако к ленте Тарантино еще нужно написать сценарий, поэтому в приоритете у студии квадриквел «Стартрека». Поговаривают, что в нем вместе снимутся Крис Пайн и Крис Хемсворт, последний сыграл погибшего отца Кирка в ленте 2009 года.