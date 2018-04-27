Для «Стартрека 4» нашли режиссера

Уникальное событие в истории франшизы «Стартрек», впервые режиссером нового фильма серии станет женщина. А именно — британка С. Дж. Кларксон, постановщица сериалов «Декстер», «Банши» и «Мотель Бейтсов».

О запуске в производство «Стартрека 4» стало известно на конвенте CinemaCon, который сейчас проходит в Лас-Вегасе. Примечательно, что студия Paramount Pictures готовит сразу два «Звездных пути». Первый — это четвертая часть фантастического экшна с Крисом Пайном , а второй — автономный проект Квентина Тарантино