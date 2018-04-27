Устроители Каннского фестиваля примут меры для борьбы с домогательствами во время смотра 

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Во Франции примут меры, направленные на борьбу с сексуальными домогательствами во время 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. Об этом в четверг вечером сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.
"Было заключено партнерство с Каннским кинофестивалем, который обязался участвовать в противодействии домогательствам", — сказала она по итогам переговоров с официальными представителями киносмотра — Пьером Лескюром и Тьерри Фремо. «Одно из изнасилований, в котором обвиняют американского продюсера Харви Вайнштейна, произошло в Канне, поэтому идея состоит в том, чтобы сказать, что фестиваль непоколебим в своей позиции», — отметила Шьяппа.
По словам французского госсекретаря, будет открыта горячая линия, на которую смогут обратиться участники и гости фестиваля, ставшие жертвами или свидетелями сексуального насилия.
Кроме этого, как отметила Шьяппа, «устроители фестиваля будут раздавать брошюры с напоминанием о „правильном поведении“, в которых будут прописаны положения уголовного кодекса, содержащие информацию об ответственности за домогательства сексуального характера». В проспектах также будут указаны номер телефона и адрес специального сайта, содержащего информацию о том, как себя вести в случае домогательств.
Власти Франции рассчитывают, что организаторы других крупных культурных мероприятий последуют примеру Каннского кинофестиваля и примут ряд мер, направленных на защиту своих гостей.
Во главе с Кейт Бланшетт
В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт. Австралийская кинозвезда стала одной из первых, кто открыто выступил против американского продюсера Харви Вайнштейна. «Любой, кто, оказавшись у власти, считает, что он имеет право преследовать, угрожать и подвергать сексуальному насилию женщин, с которыми он встречается или работает, должен быть привлечен к ответственности», — заявила Бланшетт во время одного американского шоу.
По данным организаторов, в состав жюри конкурса вошли, в частности, известная французская актриса Леа Сейду, канадский сценарист Дени Вильнёв, российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший на предыдущем Каннском фестивале приз жюри за свой фильм «Нелюбовь», американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян.
Устроители кинофестиваля, просмотревшие в общей сложности 1906 полнометражных лент, отобрали для основного конкурса 18 режиссерских работ. За награду каннского киносмотра поборются, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», картина французского мастера, основоположника «новой волны» Жан-Люка Годара «Книга в картинках», последняя работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают».
Письмо Макрону
В ноябре прошлого года более 100 французских актрис, певиц, писателей и режиссеров направили обращение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой принять срочный план действий против насилия в отношении женщин. Среди подписавших это письмо — певица Имани, кинорежиссер Лиза Азуэлос, писательница Мари Дарьёссек, актриса театра и кино Анна Муглалис и др.
Обращение было составлено на фоне разгоревшегося в начале октября скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого более 100 работниц американской киноиндустрии обвинили в домогательствах. С обвинениями выступили американские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, французская исполнительница Жюдит Годреш, исландская певица Бьорк, британские актрисы Кейт Бекинсейл, Лизетт Энтони, Софи Дикс и др.
В середине октября прошлого года президент Франции сообщил, что Вайнштейн будет лишен ордена Почетного легиона, кавалером которого он стал в 2012 году за участие в создании фильма «Артист» (The Artist, 2011) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Макрон также заявил, что «сделает все возможное» для борьбы против насилия в отношении женщин.