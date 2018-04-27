Устроители Каннского фестиваля примут меры для борьбы с домогательствами во время смотра

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева /. Во Франции примут меры, направленные на борьбу с сексуальными домогательствами во время 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. Об этом в четверг вечером сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

"Было заключено партнерство с Каннским кинофестивалем, который обязался участвовать в противодействии домогательствам", — сказала она по итогам переговоров с официальными представителями киносмотра — Пьером Лескюром и Тьерри Фремо . «Одно из изнасилований, в котором обвиняют американского продюсера Харви Вайнштейна , произошло в Канне, поэтому идея состоит в том, чтобы сказать, что фестиваль непоколебим в своей позиции», — отметила Шьяппа.

По словам французского госсекретаря, будет открыта горячая линия, на которую смогут обратиться участники и гости фестиваля, ставшие жертвами или свидетелями сексуального насилия.

Кроме этого, как отметила Шьяппа, «устроители фестиваля будут раздавать брошюры с напоминанием о „правильном поведении“, в которых будут прописаны положения уголовного кодекса, содержащие информацию об ответственности за домогательства сексуального характера». В проспектах также будут указаны номер телефона и адрес специального сайта, содержащего информацию о том, как себя вести в случае домогательств.

Власти Франции рассчитывают, что организаторы других крупных культурных мероприятий последуют примеру Каннского кинофестиваля и примут ряд мер, направленных на защиту своих гостей.

В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт. Австралийская кинозвезда стала одной из первых, кто открыто выступил против американского продюсера Харви Вайнштейна. «Любой, кто, оказавшись у власти, считает, что он имеет право преследовать, угрожать и подвергать сексуальному насилию женщин, с которыми он встречается или работает, должен быть привлечен к ответственности», — заявила Бланшетт во время одного американского шоу.

Устроители кинофестиваля, просмотревшие в общей сложности 1906 полнометражных лент, отобрали для основного конкурса 18 режиссерских работ. За награду каннского киносмотра поборются, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», картина французского мастера, основоположника «новой волны» Жан-Люка Годара «Книга в картинках», последняя работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают».

Письмо Макрону

В ноябре прошлого года более 100 французских актрис, певиц, писателей и режиссеров направили обращение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой принять срочный план действий против насилия в отношении женщин. Среди подписавших это письмо — певица Имани, кинорежиссер Лиза Азуэлос , писательница Мари Дарьёссек, актриса театра и кино Анна Муглалис и др.