Фильм «Царь-птица» стал триумфатором 40-го ММКФ 

Фильм Эдуарда Новикова получил главный приз Московского Международного кинофестиваля.
Накануне в московском Театре мюзикла на Пушкинской площади состоялось закрытие Московского Международного кинофестиваля.
Гостей встречал Никита Михалков. Но из-за репетиции парада в городе образовались многочисленные пробки, поэтому многие приглашенные знаменитости прибыли с опозданием.
Главный приз фестиваля, "Золотой святой Георгий", достался картине "Царь-птица" Эдуарда Новикова. Фильм рассказывает историю пожилой пары, которые приютили в своем доме орла, священную птицу якутов.
Фильм "Ню" режиссера и актрисы "Гоголь-центра" Ян Гэ получил спецприз фестиваля. Лучшим режиссером стал Александр Котт с фильмом "Спитак" — об армянском землетрясении в 1988 году.
Награду за лучшую мужскую роль вручили Кирану Чарноку за роль в фильме "Заблудшие" (Новая Зеландия) — о непростых отношениях бывшего заключенного и пациентки психиатрической больницы. Лучшей актрисой стала Джованна Меццоджорно за роль в ленте "Неаполь под пеленой".
Лучшим документальным фильмом стали немецкие "Чистильщики" — о людях, убирающих в Интернете нежелательный контент. Награда за короткометражный фильм ушла палестинско-ливанской картине "Конфетка".
Отдельным призом за вклад в мировой кинематограф был отмечен недавно ушедший от нас Олег Табаков. Награду получил его сын Павел.