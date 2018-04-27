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«Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра»
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«Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра» 

RT на русском 1 час назад
Лента российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр».
Также отмечается, что фильмом закрытия станет лента режиссёра Веры Кричевской «Дело Собчака».
В жюри основного конкурса вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актёр Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин и режиссёр Алексей Попогребский (он станет председателем жюри).
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2018 году пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня.
Ранее сообщалось, что Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» о Викторе Цое, который вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля.
RT на русском: последние новости
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