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Блейк Лайвли пришла на фестиваль в жакете с цветной бабочкой и с голыми ногами
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Блейк Лайвли пришла на фестиваль в жакете с цветной бабочкой и с голыми ногами 

Журнал ОК! 2 часа назад
Блейк Лайвли позировала фотографам на красной дорожке кинофестиваля CinemaCon, что проходит в эти дни в Лас-Вегасе, США. Перед камерами актриса появилась в эффектном туалете: в качестве основной детали она выбрала удлиненный синий жакет, который надела на белую рубашку, а вот нижнюю часть решила опустить — под жакетом не обнаружилось ни брюк, ни юбки.
Блейк Лайвли
Ее скучноватый для красной дорожки наряд «сделали» цветная бабочка и цветные же, словно разрисованные детской рукой лодочки на высоком каблуке. Ну и ноги, конечно — от этих ног невозможно оторвать глаз!
Блейк Лайвли
Туфли Блейк Лайвли
Свой образ супруга Райана Рейнольдса завершила с помощью укладки в виде локонов, которые заколола по бокам. И, конечно, Блейк была бы не Блейк, если бы не выкинула перед камерами какой-нибудь смешной фокус! Мы любим ее за простоту и умение посмеяться над собой.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
На CinemaCon Блейк Лайвли представила новый фильм со своим участием — A Simple Favor (Дословно с английского «Простая услуга», однако официального перевода фильм пока не получил). Картина повествует о девушке, которая пытается раскрыть тайну исчезновения своей подруги — мамы-блогера. Последнюю сыграла Анна Кендрик. Режиссером выступил Пол Фиг.
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