Блейк Лайвли пришла на фестиваль в жакете с цветной бабочкой и с голыми ногами

Блейк Лайвли позировала фотографам на красной дорожке кинофестиваля CinemaCon, что проходит в эти дни в Лас-Вегасе, США. Перед камерами актриса появилась в эффектном туалете: в качестве основной детали она выбрала удлиненный синий жакет, который надела на белую рубашку, а вот нижнюю часть решила опустить — под жакетом не обнаружилось ни брюк, ни юбки.

Блейк Лайвли

Ее скучноватый для красной дорожки наряд «сделали» цветная бабочка и цветные же, словно разрисованные детской рукой лодочки на высоком каблуке. Ну и ноги, конечно — от этих ног невозможно оторвать глаз!

Блейк Лайвли

Туфли Блейк Лайвли

Свой образ супруга Райана Рейнольдса завершила с помощью укладки в виде локонов, которые заколола по бокам. И, конечно, Блейк была бы не Блейк, если бы не выкинула перед камерами какой-нибудь смешной фокус! Мы любим ее за простоту и умение посмеяться над собой.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли