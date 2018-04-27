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Образ дня: Блейк Лайвли в платье-блейзере и с бабочкой обнажила стройные ноги на кинофестивале
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Образ дня: Блейк Лайвли в платье-блейзере и с бабочкой обнажила стройные ноги на кинофестивале 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
Блейк Лайвли появилась на красной дорожке фестиваля ComiCon в стильном look’е. На премьеру фильма A Simple Favor в синем платье-блейзере, под которое надела белую рубашку, а дополняла образ цветная бабочка. Наряд выгодно скрывал несовершества фигуры Блейк (актриса до сих пор еще не сбросила лишние килограммы после вторых родов), а также подчеркивал ее длинные и стройные ноги.
Образ Блейк выглядит очень круто, но, вот интересно, что по поводу такого look'a сказала ее 3-летняя дочь Джеймс? Недавно актриса рассказала, что девочка уже критикует ее наряды. Например, когда Лайвли надевает слишком короткие вещи, малышка напоминает маме надеть штаны.
А как тебе такой образ Блейк?
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Фото:Global Look Press
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