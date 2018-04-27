Герой Константина Хабенского воскреснет во второй части «Метода»

Константин Хабенский стал гостем нового выпуска программы Юрия Дудя «вДудь». Знаменитый российский актер театра и кино рассказал журналисту о самом главном профессиональном совете, который ему дал Олег Табаков , а также о своем отношении к употреблению алкоголя перед спектаклем. Кроме того, речь зашла и о популярном российском сериале «Метод», в котором Хабенский играет следователя Родиона Меглина, а новая возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева — его помощницу Есению Стеклову. Показ сериала состоялся на «Первом канале» осенью 2015 года и закончился смертью главного персонажа, что очень разочаровало зрителей, желавших увидеть продолжение, которое без Хабенского было невозможно представить. Да и сам актер был не прочь еще раз вернуться к этой истории. В марте 2017 года продюсер сериала Александр Цекало заявил о том, что сериал будет продлен на второй сезон.

фото: кадр из передачи

«Я сейчас начинаю готовиться ко второму «Методу», поэтому отращиваю бороду», — заявил Хабенский в интервью Юрию Дудю. «Вас же убили!» — воскликнул удивленный журналист. «Я так и сказал продюсерам: „Вы в курсе, что меня убили?“ — ответил Хабенский. — На что они сказали: „Нас это не волнует“. По словам актера, он долго думал, как можно оставить Меглина в живых. И, кажется, нашел способ: „Меглин довольно неординарная личность. Вполне возможно, что у этого человека смещенное сердце. Просто и элементарно. И это самый простой ответ на все вопросы“.

По словам Хабенского, он очень рад, что сериал пришелся по вкусу зрителям, но задумка первого „Метода“ отличалась от того, что в итоге вышло на экраны. „Я бы очень хотел, чтобы второй „Метод“ был хотя бы на уровне той задумки первого“Метода» как я думал, как я мечтал, как мы договаривались, — рассказал актер. По словам генерального директора продюсерской компании «Среда» Ивана Самохвалова, съемки второго сезона стартуют в мае 2018 года.