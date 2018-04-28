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Хабенский объяснил, как целовался с Джоли
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Хабенский объяснил, как целовался с Джоли 

Клео.Ру 28 апреля 2018
Фото: Клео.Ру
Константин Хабенский стал звездой нового выпуска авторской программы Юрия Дудя «вДудь». В беседе с видеоблогером народный артист России рассказал о пресловутом «поцелуе» с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) на съемках боевика «Особо опасен» (2008 год). И судя по словам актера, это было не очень приятно.
На вопрос что он испытал во время съемок сцены, в которой героиня Джоли пытается реанимировать его персонажа после тяжелого ранения, Хабенский со вздохом сказал, что этот вопрос ему задавали многие, включая американских пограничников. «Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров… Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем», — пояснил артист.
Хабенский добавил, что обратился с просьбой к режиссеру ленты Тимуру Бекмамбетову, чтобы искусственное дыхание ему делал «не мальчик?». Поскольку Джоли была единственной женщиной задействованной в сцене актриса согласилась.
Дудь также спросил у актера как он пережил смерть супруги Анастасии (женщина скончалась от онкологии). «Я не ожидал, что у меня так много действительно настоящих и надежных друзей, это поддерживало меня внутренне. Эта страшная ситуация вдруг очень правильно проявила людей. Мне во многом помогли… Я и сейчас не могу сказать, что отпустил эту ситуацию», — ответил Константин.
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