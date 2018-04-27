Ещё
Фото: Бенедикт Камбербэтч на премьере сериала «Патрик Мелроуз»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли

Фото: Бенедикт Камбербэтч на премьере сериала «Патрик Мелроуз» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Последняя полная неделя апреля проходит под нечаянным девизом «Ни дня без Камбербэтча»: мы уже видели Бенедикта на премьере «Мстителей: Война бесконечности», затем — на CinemaCon в Лас-Вегасе на презентации «Маугли», и вот теперь, наконец, очередь дошла до еще одного нового проекта неутомимого Камбербэтча — сериала «Патрик Мелроуз».
На красной дорожке премьеры в Лос-Анджелесе к Бенедикту присоединились супруга, Софи Хантер, и коллеги по сериалу — Дженнифер Джейсон Ли и Эллисон Уильямс. Премьера «Патрика Мелроуза» в телеэфире состоится через две с небольшим недели — 12 мая.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кто умрет в «Мстителях: Война бесконечности», пост-титровая сцена и другие спойлеры к фильму Джонни Депп не приехал на презентацию сиквела «Фантастических тварей» из-за Эмбер Херд Леонардо ДиКаприо познакомил новую подругу со своей мамой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение