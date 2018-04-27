Фото: Бенедикт Камбербэтч на премьере сериала «Патрик Мелроуз» 

Последняя полная неделя апреля проходит под нечаянным девизом «Ни дня без Камбербэтча»: мы уже видели Бенедикта на премьере «Мстителей: Война бесконечности», затем — на CinemaCon в Лас-Вегасе на презентации «Маугли», и вот теперь, наконец, очередь дошла до еще одного нового проекта неутомимого Камбербэтча — сериала «Патрик Мелроуз».
На красной дорожке премьеры в Лос-Анджелесе к Бенедикту присоединились супруга, Софи Хантер, и коллеги по сериалу — Дженнифер Джейсон Ли и Эллисон Уильямс. Премьера «Патрика Мелроуза» в телеэфире состоится через две с небольшим недели — 12 мая.
попкорнnews